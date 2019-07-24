В Ильинке работники получили зарплату за май через суд
В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с банкротящегося муниципального унитарного предприятия «Ильинка» задолженность по заработной плате на сумму свыше 730 тысяч рублей.
Чтобы получить честно заработанные деньги работникам предприятия пришлось обратиться в судебные инстанции. Руководство теплогенерирующей компании не выплатило им зарплату за май.
Всего в службе судебных приставов в отношении МУП «Ильинка» было возбуждено 32 исполнительных производства. Судебный пристав обратил взыскание на расчётные счета организации.
- На сегодняшний день со счёта муниципального предприятия произведено списание задолженности по зарплате. В ближайшее время денежные средства в полном объёме поступят на счета взыскателей, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Республике Бурятия.
В Бурятии работникам банкротящегося МУП не платили зарплату
Бизнес, Фото:
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