Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране



Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России Алексея Войлукова.



В настоящее время данная услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселённых пунктов в ряде регионов России. По оценке Войлукова, после распространения эксперимента на всю страну удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят в небольших деревнях.



