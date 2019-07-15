Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране
Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России Алексея Войлукова.
В настоящее время данная услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселённых пунктов в ряде регионов России. По оценке Войлукова, после распространения эксперимента на всю страну удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят в небольших деревнях.
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
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