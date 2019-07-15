Улан-удэнка взыскала неустойку с «Бест Плюс»

Строительная компания «Бест Плюс» передала квартиру без отопления



Судебные приставы взыскали со строительной компании «Бест Плюс» в пользу улан-удэнки неустойку в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Суд обязал строительную компанию выплатить неустойку в связи с нарушением застройщиком условий договора долевого участия. Установлено, что помещение было передано улан-удэнке с отсутствием отопления, подача тепла произведена позднее.



Однако компания не выполнила требования исполнительного документа. После поступления исполнительного листа в УФССП судебный пристав вынес постановление о запрете регистрации транспортных средств. После неустойка была выплачена в полном объёме.





