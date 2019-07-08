В Улан-Удэ нашёлся инвестор на горнолыжный комплекс

Власти в который раз обещают появление в Улан-Удэ парка экстремальных видов спорта
В Улан-Удэ вновь, в очередной раз за многие годы, пообещали парк экстремальных видов спорта, включающий горнолыжную трассу.
Как сообщал «Байкал-Daily», некий сдвиг произошёл после выделения «дальневосточной» субсидии в размере более 350 миллионов рублей на развитие горнолыжного спорта в Бурятии. В апреле правительство Бурятии уже озвучило планы по горе Орлиная, где планируется круглогодичный комплекс. «Зимой основным направлением работы станет катание на горных лыжах и сноубордах. Также будут представлены и сопутствующие услуги - катание на коньках, катание на лошадях, «сражение» в пейнтбол и многое другое. Летом будут предложены трассы для вело-байкеров, роллердром, верёвочный городок и другие активные виды отдыха», - заявляли в правительстве.
Сегодня, 8 июля и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков потребовал обозначить чёткие сроки поэтапной реализации проекта. Самое главное – нашёлся инвестор. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ, имя инвестора в сообщении мэрии не раскрывается.
«Для дальнейшей реализации плана необходимо определиться с инвестором. Такой нашёлся и уже дал своё предварительное согласие. Об этом сегодня отчитался на очередном планёрном совещании Евгений Бартанов, генеральный директор фонда развития Улан-Удэ. Сейчас важно подготовить концессионное соглашение», - сообщает администрация города.
- Сколько нужно времени для подготовки соглашения? Даю вам ровно месяц, – обратился Игорь Шутенков к Евгению Бартанову. - Необходимо вовлекать инвестора, чтобы он как можно скорее начал вкладывать денежные средства в проект.
По окончании указанного срока и.о. руководителя администрации проверит результаты проделанной работы.
Фонд развития города сейчас начнёт работу по корректировке проекта концессионного соглашения. После согласования будет проведено заседание инвестиционного совета и объявлена конкурсная процедура.
- Первым этапом планируется создание шести трасс спуска, сервисный центр, автомобильная парковка и система оснежения. Все эти работы будут проведены за счёт инвестора. По задуманному проекту парк должен быть круглогодичным и в зимнее время будет ориентирован на занятия сноубордом, лыжами и катком. Летом же горожане смогут отдохнуть на пляже, поиграть на спортивных площадках, прогуляться по пешеходным тропам. В проекте будущего парка предусматривается создание гостиничного комплекса с объектами питания и ресторанным комплексом для отдыха не только улан-удэнцев, но и гостей республики и города, - заявили в администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», горнолыжный комплекс на горе Орлиная горожанам обещают уже много лет. Идее уже исполнилось 15 лет. Когда-то даже звучали уверения, что комплекс откроется в 2016 году.
- Очень удивительно и печально, что имея все природные условия, имея подходящие склоны, расположенные в городской черте и прекрасные горы на нашем многоснежном восточном побережье Байкала, в нашей республике до сих пор нет современной и развитой горнолыжной инфраструктуры. Чего не скажешь о наших соседях, иркутянах, читинцах и даже степняков-монголов…Там, несмотря на кризисы и международное положение, горнолыжная жизнь бьёт ключом, - отмечают сами любители горнолыжного спорта, которые зимой вынуждены ездить кататься в Иркутскую область и другие регионы.
В Улан-Удэ нашёлся инвестор на горнолыжный комплекс
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