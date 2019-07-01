В Улан-Удэ «ТГК-14» привлекли к административной ответственности

Жителям одного из домов излишне предъявили к оплате более 400 тысяч рублей



Управление муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ провело внеплановую проверку в отношении ПАО «ТГК-14» на ул. Димитрова, д. 4а. В ходе проверки было установлено, что корректировка размера платы за отопление за 2017 год произведена с нарушением требований законодательства, в связи с чем жителям дома излишне предъявлено 400 573 рублей. В ноябре 2018 года ПАО «ТГК-14» устранило нарушение и произвело жителям перерасчёт.



Материалы проверки были направлены в управление Роспотребнадзора по Бурятии для привлечения ПАО «ТГК-14» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ.



ПАО «ТГК-14» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. В адрес генерального директора ПАО «ТГК-14» Алексея Лизунова внесено представление.



Не согласившись с постановлением управления Роспотребнадзора по Бурятии, ПАО «ТГК-14» обратилось в Арбитражный суд республики. Поскольку факт нарушения и вина ПАО «ТГК-14» подтверждены материалами дела и нарушений порядка производства по делу об административном правонарушении не выявлено, 20 июня 2019 года Арбитражный суд Бурятии принял решение отказать ПАО «ТГК-14» в удовлетворении требований об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ.

