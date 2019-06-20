В Улан-Удэ за антисанитарию прикрыли кафе «Бууза Room»

В кафе возле площади Советов туалеты мыли посудницы



Роспотребнадзор провёл проверку в кафе «Бууза Room», которое находится в центре Улан-Удэ, на улице Ленина.



По результатам проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, возникновения кишечных инфекций. Об этом сегодня сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.



- Так, набор и площади помещений не соответствуют мощности организации – отсутствуют специально-оборудованные цеха (мясной, овощной цех). Обработка сырых и готовых продуктов осуществлялась в одном помещении на одном столе. Не обеспечивались условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены – отсутствовали условия для мытья рук, отсутствовали товарно-сопроводительные документы на продовольственное сырье, подтверждающие безопасность и качество. Грубо нарушался режим мытья посуды. Уборкой туалетов занимались посудницы. Отдельный уборочный инвентарь для уборки производственных помещений отсутствовал. Работниками кафе также своевременно не пройден медицинский осмотр в полном объёме и гигиеническое обучение, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Было возбуждено административное дело, материалы направлены в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.



Протоколом управления Роспотребнадзора по Бурятии деятельность кафе «Бууза Room» временно приостановлена.



