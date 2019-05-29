В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов

В Сибири распространяется новая схема нелегальных займов



По итогам первого квартала 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили на финансовом рынке регионов Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае 33 нелегальных кредитора. Организации нарушили действующее законодательство, в том числе незаконно выдавали потребительские займы населению.



Две трети чёрных кредиторов организовали нелегальную выдачу займов населению с привлечением средств материнского капитала.



Каждый четвёртый нелегал незаконно использовал в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания». Эти организации были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, тем самым вводили в заблуждение потенциальных заемщиков.



- В Бурятии выявлено пять организаций – нелегальных кредиторов. Все они работали с материнским капиталом, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе Национального банка по Бурятии.



Новая схема



Кроме того, в этом году эксперты выявили новую схему в действиях чёрных кредиторов. Нелегалы, не являясь участниками финансового рынка, под видом договоров финансовой аренды транспортных средств выдавали клиентам потребительские займы. Нарушения были зафиксированы в Новосибирской области и Красноярском крае.



- В таких случаях чёрные кредиторы заключали с клиентами два договора: купли-продажи транспортного средства и финансовой аренды. Заёмщик получал от организации деньги, продолжая пользоваться своим автомобилем. Такую схему можно назвать «возвратным лизингом». Однако ничего общего с легальными лизинговыми компаниями такие организации не имеют. Обращаясь к чёрным кредиторам, клиенты рискуют не только переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества, – отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.



Вся информация о действиях нелегальных кредиторов направлена в правоохранительные органы. Также эксперты выявили четыре организации с признаками финансовой пирамиды.



Чтобы самостоятельно проверить законный статус кредитора, необходимо найти компанию на сайте Банка России в справочниках и реестрах участников финансового рынка. Если её там нет, то это чёрный кредитор. О нём нужно сообщить в Банк России. Это можно сделать на сайте через раздел «Интернет-приемная», либо через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.



