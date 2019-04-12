Почти 80% из них находятся в Улан-Удэ
По итогам 2018 года в Бурятии насчитывается 11 132 малых предприятия (включая микропредприятия). На их долю приходилось 15,3% средней численности работников списочного состава предприятий и организаций республики, 25,2 % оборота организаций, 16,6 % отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 2,2 % объема инвестиций в основной капитал. Об этом сообщает Бурятстат.
В структуре малых предприятий по видам экономической деятельности преобладали организации, занимающиеся оптово-розничной торговлей (28,4 % в общем количестве малых предприятий), строительством (14,3 %) и промышленным производством (11,3 %).
- Наибольшее число малых предприятий сосредоточено в городе Улан-Удэ (78,1 %), из районов республики – в Иволгинском (3,2 %), Кабанском (3,1 %), Заиграевском районах
(1,9 %) и в городе Северобайкальск (1,6 %), - сообщает Бурятстат.
В Бурятии назвали количество малых предприятий
Бизнес, Фото:
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