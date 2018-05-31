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Обанкротившийся «Бурятуголь» распродал всё имущество за 19 млн

Обанкротившийся «Бурятуголь» распродал всё имущество за 19 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Лот приобрёл единственный покупатель торгов – «Восточно-Сибирская горная компания»

27 апреля прошлого года решением Арбитражного суда Иркутской области общество с ограниченной ответственностью «Бурятуголь» признано банкротом. После этого компания объявила о продаже имущества.

24 мая этого года на торги были выставлены 22 единицы спецтехники, спецоборудование (43 шт.), а также два земельных участка в Гусиноозёрске площадью 31,7 тысяч и 28,9 тысяч квадратных метров. Также продавали одно сооружение и 4 здания. Стоимость имущества составила более 19 миллионов рублей.

- Лот №1 реализован единственному участнику торгов ООО «Восточно-Сибирская» горная компания. Предложенная цена составила 19 806 660,00 рублей, - сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году компанию «Бурятуголь» оштрафовали на 601 тысячу рублей за нарушения природоохранного законодательства. Специалистами Росприроднадзора по Бурятии по итогам проверки вынесено пять постановлений.

Справка:

Компания «Бурятуголь» зарегистрирована 3 декабря 2002 года. Основным видом деятельности является добыча бурого угля открытым способом. Организация также занималась разработкой каменных карьеров, геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр. 
уголь
 
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