Обанкротившийся «Бурятуголь» распродал всё имущество за 19 млн



Компания «Бурятуголь» зарегистрирована 3 декабря 2002 года. Основным видом деятельности является добыча бурого угля открытым способом. Организация также занималась разработкой каменных карьеров, геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр.



27 апреля прошлого года решением Арбитражного суда Иркутской области общество с ограниченной ответственностью «Бурятуголь» признано банкротом. После этого компания объявила о продаже имущества.24 мая этого года на торги были выставлены 22 единицы спецтехники, спецоборудование (43 шт.), а также два земельных участка в Гусиноозёрске площадью 31,7 тысяч и 28,9 тысяч квадратных метров. Также продавали одно сооружение и 4 здания. Стоимость имущества составила более 19 миллионов рублей.- Лот №1 реализован единственному участнику торгов ООО «Восточно-Сибирская» горная компания. Предложенная цена составила 19 806 660,00 рублей, - сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году компанию «Бурятуголь» оштрафовали на 601 тысячу рублей за нарушения природоохранного законодательства. Специалистами Росприроднадзора по Бурятии по итогам проверки вынесено пять постановлений.