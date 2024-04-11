Запуганная «сотрудником ФСБ» улан-удэнка лишилась 2,5 млн рублей

Жертву предупредили, что за разглашение информации она якобы будет привлечена к уголовной ответственности
Жители Бурятии всё чаще лишаются денег, поверив сообщениям в мессенджерах якобы от работодателя (на самом пишут мошенники, создавшие фейковые аккаунты). «Начальник» предупреждает о проверке персонала сотрудниками ФСБ. Затем в дело вступают фальшивые силовики, которые запугивают жертву тем, что она финансирует деятельность внешнеполитического врага, и требуют оформлять срочно займы.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, вчера в полиции №1 обратилась 65-летняя улан-удэнка. Следуя указкам злоумышленников, она лишилась около 2,5 миллионов рублей.
Она получила сообщение от «начальника» о том, что скоро с ней свяжется сотрудник ФСБ. Позвонивший вскоре мужчина рассказал, что бывший коллега улан-удэнки обвиняется в финансировании террористов, и он «слил» преступникам персональные данные женщины. Теперь на её имя пытаются оформить кредиты, заявил звонивший.
При этом улан-удэнку предупредили: разговор носит конфиденциальный характер, за разглашение информации она будет привлечена к уголовной ответственности. А чтобы убедить жертву в достоверности происходящего, один из «сотрудников ФСБ» связался с ней по видеосвязи и предъявил фейковое служебное удостоверение.
За три дня общения с преступниками женщина взяла несколько кредитов, в том числе онлайн. Менеджерам банков врала, что деньги нужны для ремонта и строительства дачи.
- При этом на вопросы работников о том, не поступали ли ей звонки с информацией о подозрительной активности по счёту или якобы от сотрудников правоохранительных органов, она отвечала отказом. В действительности же все средства горожанка направила на указанные мошенниками счета, - отметили в МВД по Бурятии.
Похищенная сумма – около 2,5 миллионов рублей – могла быть ещё больше, если бы не дочь, которая, приехав, услышала разговор матери с лжеследователем.
За три месяца текущего года обманутые жители республики уже перевели интернет-преступникам свыше 135 миллионов рублей, из них улан-удэнцы – более 90 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», только сегодня стало известно, что мошенники создали фейковый аккаунт и.о. директора улан-удэнского «Водоканала». Они также написывают его коллегам, угрожая проверками ФСБ.
Запуганная «сотрудником ФСБ» улан-удэнка лишилась 2,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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