В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Неизвестные стащили его из местного магазина



Всё произошло в Хоринском районе. В местном telegram-канале «Хоринск – мы вместе!» рассказали, что из торговой точки украли ящик, предназначенный для пожертвований участникам СВО.



- Администрация магазина без нашего ведома вынесли его в тамбур, с глаз долой, где он не был прикреплён и в последствии исчез. По словам сотрудников, видеоматериалы у них хранятся 18 дней, а исчез ящик якобы месяц назад. Вот с таким отношением мы столкнулись, – посетовали активисты, занимающиеся сбором средств для бойцов.



После того, как волонтёры обратились в правоохранительные органы, этой историей занялась полиция. Крадунов уже ищут.



- В дежурную часть МО МВД России «Хоринский» поступило заявление, что в период с 26 марта по 7 апреля неустановленное лицо похитило ящик с денежными средствами из магазина. Проводится проверка, после которой будет принято правовое решение, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



