Неизвестные стащили его из местного магазина
Всё произошло в Хоринском районе. В местном telegram-канале «Хоринск – мы вместе!» рассказали, что из торговой точки украли ящик, предназначенный для пожертвований участникам СВО.
- Администрация магазина без нашего ведома вынесли его в тамбур, с глаз долой, где он не был прикреплён и в последствии исчез. По словам сотрудников, видеоматериалы у них хранятся 18 дней, а исчез ящик якобы месяц назад. Вот с таким отношением мы столкнулись, – посетовали активисты, занимающиеся сбором средств для бойцов.
После того, как волонтёры обратились в правоохранительные органы, этой историей занялась полиция. Крадунов уже ищут.
- В дежурную часть МО МВД России «Хоринский» поступило заявление, что в период с 26 марта по 7 апреля неустановленное лицо похитило ящик с денежными средствами из магазина. Проводится проверка, после которой будет принято правовое решение, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
Происшествия, Фото:
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