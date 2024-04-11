11 апреля

10 апреля

Популярное

В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО

В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Неизвестные стащили его из местного магазина

Всё произошло в Хоринском районе. В местном telegram-канале «Хоринск – мы вместе!» рассказали, что из торговой точки украли ящик, предназначенный для пожертвований участникам СВО.

- Администрация магазина без нашего ведома вынесли его в тамбур, с глаз долой, где он не был прикреплён и в последствии исчез. По словам сотрудников, видеоматериалы у них хранятся 18 дней, а исчез ящик якобы месяц назад. Вот с таким отношением мы столкнулись, – посетовали активисты, занимающиеся сбором средств для бойцов.

После того, как волонтёры обратились в правоохранительные органы, этой историей занялась полиция. Крадунов уже ищут.

- В дежурную часть МО МВД России «Хоринский» поступило заявление, что в период с 26 марта по 7 апреля неустановленное лицо похитило ящик с денежными средствами из магазина. Проводится проверка, после которой будет принято правовое решение, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража спецоперация на Украине полиция МВД Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
В Бурятии украли ящик с пожертвованиями для участников СВО
Происшествия, 11.04.2024
Неизвестные стащили его из местного магазина
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина сначала пытался убежать от инспектора ДПС, затем хватался за его форменную одежду, оскорблял  
Иркутянина отправили за решётку за контрабанду леса
Иркутянина отправили за решётку за контрабанду леса
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина действовал в составе преступного сообщества
Учительница из Улан-Удэ перевела «сотруднику» ФСБ 1,3 млн рублей
Учительница из Улан-Удэ перевела «сотруднику» ФСБ 1,3 млн рублей
Происшествия, 10.04.2024
Ранее она не раз присутствовала на проводимых полицейскими мероприятиях по предупреждению мошенничеств
Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения
Улан-удэнец избил сожительницу до смерти в её день рождения
Происшествия, 10.04.2024
Мужчина нанёс ей множество ударов руками и табуретом
В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, 10.04.2024
Пожар там произошёл ранним утром
Улан-удэнцев пугают загадочным «педофилом», охотящимся на детей
Улан-удэнцев пугают загадочным «педофилом», охотящимся на детей
Происшествия, 10.04.2024
Неизвестный преследовал ребёнка прямо в подъезде

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^