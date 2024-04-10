В здании железнодорожного вокзала Улан-Удэ произошло возгорание

Наблюдалось лёгкое задымление

Задымление в здании железнодорожного вокзала в столице Бурятии случилось вечером 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.

«Вечером в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в одном из подсобных помещений на первом этаже железнодорожного вокзала. К месту вызова были направлены силы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенном рангу», - сказано в сообщении.

По прибытию к месту происшествия звено газодымозащитной службы оперативно нашло и ликвидировало очаг на площади 2 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работал дознаватель МЧС России. Причина пожара устанавливается.