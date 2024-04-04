Он нанёс женщине семь ударов ножом
В Улан-Удэ следователь завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.
Преступление произошло ночью 16 января 2024 года. Установлено, что пьяная пара поссорилась, и мужчина нанёс кухонным ножом женщине не менее семи ударов. Женщина скончалась спустя некоторое время от колото-резаного ранения грудной клетки.
После чего мужчина попытался инсценировать, что якобы сам защищался от нападения.
«Мужчина с целью инсценировки якобы имевшего место агрессивного нападения со стороны своей сожительницы, нанёс ножом по межкомнатной двери несколько ударов, а также причинил самоповреждения с целью попытки избежать уголовной ответственности за совершённое преступление», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.
Улан-удэнец убил сожительницу и инсценировал нападение
Происшествия, Фото:
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