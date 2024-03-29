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В Бурятии будут судить пенсионерку, облившую полицейского кипятком

В Бурятии будут судить пенсионерку, облившую полицейского кипятком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейский получил ожог глаз

В Мухоршибирском районе Бурятии завершили следственные действия по уголовному делу пенсионерки, облившей полицейского кипятком.

Как сообщал «Байкал-Dailу», произошло это в конце 2023 года в селе Шаралдай. Пенсионерка живёт там вместе с дочерью и её сожителем. Последний в связи с уголовным преследованием был объявлен в федеральный розыск.

Вечером 22 декабря к ним домой приехали полицейские. Мужчина попытался спрятаться в подполье, но сотрудники его обнаружили.

Защищая зятя, пенсионерка стала агрессивно угрожать полицейским. Сперва замахнулась на них ножом, а затем схватила электрический чайник, который как раз только вскипел.

«Злоумышленница, набрав в ковш кипяток из чайника, выплеснула его в лицо одному из полицейских. Тем самым причинила термический ожог мягких тканей и оболочки глаз», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Женщине предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также угрозе применения насилия.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
насилие в отношении представителя власти полиция

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