Сотрудник полиции получил ожог глаз
61-летняя жительница Мухоршибирского района плеснула кипятком в лицо полицейскому.
Всё произошло в селе Шаралдай 22 декабря. Пенсионерка живёт там вместе с дочерью и её сожителем. Последнего в связи с уголовным преследованием разыскивали правоохранительные органы.
Тем вечером к ним домой приехали сотрудники полиции. Мужчина попытался спрятаться в подполье, но полицейские его обнаружили.
Во время задержания хозяйка дома набрала в ковш кипяток из чайника и выплеснула в лицо одному из полицейских. Она причинила ему термический ожог мягких тканей и оболочки глаз.
На женщину возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В Бурятии пенсионерка плеснула в лицо полицейскому кипятком
Происшествия, Фото:
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