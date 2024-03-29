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В Улан-Удэ сотрудница банка помешала мошенникам обмануть клиента

В Улан-Удэ сотрудница банка помешала мошенникам обмануть клиента
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Менеджеру обманутый мужчина врал, что деньги нужны для покупки авто

В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднику банка, предотвратившему мошенничество, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На этот раз слова признательности начальник управления МВД России по Улан-Удэ Баир Галданов выразил менеджеру банка Елене Чернухиной.

Всё началось по стандартной схеме: 60-летнему горожанину написал в мессенджере «руководитель организации» (на самом деле аккаунт фальшивый, его создали мошенники). Лженачальник предупредил, что всех сотрудников проверяет ФСБ – на предмет оказания содействия, в том числе финансового, внешнеполитическому врагу. А вскоре мужчине позвонили…

Звонившие представились сотрудниками ФСБ и Центробанка России. Они убедили улан-удэнца, что его деньги находятся под угрозой. И понудили оформить кредит – чтобы исчерпать кредитный потенциал, а заодно помочь «поймать настоящих мошенников, пытающихся завладеть его средствами».

При этом мошенники запугали улан-удэнца уголовной ответственностью, если он не будет выполнять указания и расскажет кому-нибудь о происходящем.

Доверчивый мужчина пришёл в банк и, действуя по инструкции, начал оформлять кредит на 700 тысяч рублей. Менеджеру он соврал, что собирается купить автомобиль.

Однако работницу банка смутило поведение чем-то явно обеспокоенного клиента. Елена стала задавать ему вопросы, в том числе, не совершаются ли в отношении него мошеннические действия. Тогда мужчина испугался и, не дожидаясь оформления кредита, встал и ушёл из банка.

Елена сообщила об этом в службу безопасности банка, сотрудники которой вызвали полицейских.

Выехавшие на место полицейские возможную жертву аферистов в банке не застали. Он не отвечал на звонки, отсутствовал дома. Чтобы найти улан-удэнца, полицейские вышли на руководителя учреждения, в котором тот работает и, объяснив ситуацию, попросили связаться с ним. Выяснилось, что мужчина отпросился «на приём к врачу».

Уже вскоре начальство организации вместе с потерпевшим и стражами порядка в кабинете обсуждали произошедшее. Только тогда мужчина понял, что его всё это время обманывали.

Благодаря предпринятым мерам удалось остановить мужчину от перечисления денег преступникам.

Менеджера банка, сообщившую о подозрительном факте, полицейские поблагодарили за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.
мошенничество

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