Пострадавшего госпитализировали
В Иволгинском районе Бурятии с парашютистом произошёл несчастный случай при приземлении. Произошло накануне, 26 марта, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
«Во время учений при неудачном приземлении пострадавший получил травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи Иволгинской центральной районной больницы и специализированная анестезиолого-реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф.
Пострадавшему была оказана необходимая первая медицинская помощь. Затем парашютиста доставили в больницу в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2017 году в Сосновом Бору во время плановой тренировки по прыжкам с парашютом разбился десантник.
В Бурятии парашютист травмировался из-за неудачного приземления
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар произошёл в Поселье
Молодые люди поехали кататься
Пострадал сторож
На женщине загорелись волосы и одежда
Семилетняя девочка не понимала, что общается с мошенниками
Перед этим женщина и мальчики находились в долгом запое
Животное держит в страхе и других работников больницы
Девушку задержали во время извлечения партии наркотиков из тайника
Женщина превратила собственную семью в наркобанду
Незаконно вывезли из страны более семи тысяч кубометров древесины
Так женщина ответила на его побои
Пострадавшей тогда было три года
На владельца животного составили два административных протокола
Он украл смарт-часы и наушники
На месте работают сотрудники правоохранительных органов