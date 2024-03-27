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В Бурятии парашютист травмировался из-за неудачного приземления

В Бурятии парашютист травмировался из-за неудачного приземления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшего госпитализировали

В Иволгинском районе Бурятии с парашютистом произошёл несчастный случай при приземлении. Произошло накануне, 26 марта, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

«Во время учений при неудачном приземлении пострадавший получил травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи Иволгинской центральной районной больницы и специализированная анестезиолого-реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф.

Пострадавшему была оказана необходимая первая медицинская помощь. Затем парашютиста доставили в больницу в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2017 году в Сосновом Бору во время плановой тренировки по прыжкам с парашютом разбился десантник.

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