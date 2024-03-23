Авария произошла утром
По данным ЕДДС, сегодня утром в 5.30 в посёлке Селенгинск Кабанского района произошло ДТП. Опрокинулся автомобиль «Тойота Ипсум».
- Пострадал один человек — доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Также сообщается об аварии, произошедшей накануне, 22 марта, днём. На 258 км. федеральной трассы слетел с дороги большегрузный автомобиль. Пострадавших нет.
В Бурятии в ДТП пострадал человек
Происшествия, Фото:
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