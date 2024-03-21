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Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру

Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд вынес ему обвинительный приговор

Житель Селенгинского района Бурятии приговорён к ограничению свободы за побои.

«В судебном заседании установлено, что 40-летний житель Гусиноозёрска освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Не сделав должных выводов, имея непогашенную судимость, в январе и феврале 2023 года после употребления спиртных напитков он наносил побои родной сестре», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия». Виновному назначено восемь месяцев ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

побои

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