Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру

Суд вынес ему обвинительный приговор
Житель Селенгинского района Бурятии приговорён к ограничению свободы за побои.
«В судебном заседании установлено, что 40-летний житель Гусиноозёрска освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Не сделав должных выводов, имея непогашенную судимость, в январе и феврале 2023 года после употребления спиртных напитков он наносил побои родной сестре», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия». Виновному назначено восемь месяцев ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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