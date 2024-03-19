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В Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП

В Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
В результате аварии «Хонда» опрокинулась на бок

Днём 19 марта в районе остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись грузовик «Хино», минивэн «Хонда Степвагон» и «Тойота Раум».

Аварийный комиссар Батыр Артыков был на месте происшествия и снял произошедшее на видео. По его словам, грузовик врезался в «Степвагон», из-за чего машина опрокинулась на бок, ударив также «Тойоту».

- «Степвагон» новый, только в марте пригнали, - рассказал Батыр Артыков.

На место прибыла скорая помощь. По данным аваркома, медпомощь понадобилась детям, находившимся в «Хонде».

Официальная информация уточняется.

В комитете по транспорту предупреждают, что в связи с ДТП на перекрестке улицы Терешковой и бульвара Карла Маркса занят правый ряд. Движение затруднено.



ДТП

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