В Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

В результате аварии «Хонда» опрокинулась на бок



Днём 19 марта в районе остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись грузовик «Хино», минивэн «Хонда Степвагон» и «Тойота Раум».



Аварийный комиссар Батыр Артыков был на месте происшествия и снял произошедшее на видео. По его словам, грузовик врезался в «Степвагон», из-за чего машина опрокинулась на бок, ударив также «Тойоту».



- «Степвагон» новый, только в марте пригнали, - рассказал Батыр Артыков.



На место прибыла скорая помощь. По данным аваркома, медпомощь понадобилась детям, находившимся в «Хонде».



Официальная информация уточняется.



В комитете по транспорту предупреждают, что в связи с ДТП на перекрестке улицы Терешковой и бульвара Карла Маркса занят правый ряд. Движение затруднено.







