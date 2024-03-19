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Житель Бурятии, сжёгший приятеля заживо, не признал вину

Житель Бурятии, сжёгший приятеля заживо, не признал вину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправится за решётку

Верховный суд Бурятии приговорил жителя Кабанского района, заживо сжёгшего приятеля, к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Всё произошло 4 мая 2023 года. Мужчина поругался с другом из-за долга, который тот никак не возвращал. Во время ссоры он облил приятеля спиртосодержащей жидкостью и поджёг зажигалкой.

Потерпевший получил обширные ожоги лица и тела. Через несколько дней он скончался в реанимационном отделении больницы.

Свою вину на суде убийца не признал. Он изменил показания и заявил, что жертву не поджигал.

- В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Вина подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: признательными показаниями самого Д. в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей, один из которых являлся очевидцем преступления, протоколами осмотров, заключениями экспертиз и другими доказательствами, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Суд назначил ему 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на один год.

убийство с особой жестокостью

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