В Иркутской области пьяного лихача остановили выстрелами по колёсам

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель пытался скрыться даже после предупредительных выстрелов в воздух



Ночью 17 марта пьяный водитель устроил гонки с полицией на трассе в Куйтунском районе Иркутской области.



Во время патрулирования улиц посёлка Куйтун внимание сотрудников ДПС привлёк автомобиль Toyota Corona Premio. За рулём находился мужчина, не пристёгнутый ремнём.



Полицейские при помощи громкоговорителя подали ему сигнал об остановке. Однако он проигнорировал их требования, увеличил скорость и попытался скрыться.



В ходе погони лихач выехал из посёлка на трассу. Во время погони он совершал резкие манёвры, подвергая опасности других участников дорожного движения. Для остановки машины сотрудники полиции применили табельное оружие.



- После предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колёсам преследуемого транспорта и повредил заднюю левую шину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







В результате лихач остановился и был задержан. Им оказался 26-летний сельчанин.



По внешнему виду полицейские поняли, что задержанный пьян. Он не стал отрицать, что употреблял спиртное, но от прохождения освидетельствования отказался.



Кроме того, в ходе разбирательств выяснилось, что несколько лет назад нарушитель уже был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишён водительского удостоверения. По завершению срока наказания он восстановил права.



Полицейские составили в отношении задержанного ряд протоколов. А его автомобиль поместили на специализированную стоянку.



