В Иркутской области вор на месте преступления поел, растопил печь и уснул









Задержанный не стал отрицать причастность к случившемуся. Он пояснил, что в Черемхово находился проездом и не знал, где переночевать. Вскоре злоумышленник заметил частный дом, возле которого не было следов присутствия людей. Он забрался в дом, растопил печь, поужинал найденными продуктами и лёг спать. Ранним утром спрятал часть вещей недалеко от дома, а остальное взял с собой и направился в центр Черемхово, чтобы продать. Там его и задержали сотрудники полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Задержанный не стал отрицать причастность к случившемуся. Он пояснил, что в Черемхово находился проездом и не знал, где переночевать. Вскоре злоумышленник заметил частный дом, возле которого не было следов присутствия людей. Он забрался в дом, растопил печь, поужинал найденными продуктами и лёг спать. Ранним утром спрятал часть вещей недалеко от дома, а остальное взял с собой и направился в центр Черемхово, чтобы продать. Там его и задержали сотрудники полиции.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.





В городе Черемхово полицейские задержали подозреваемого, который на месте преступления поел, растопил печь и лёг спать.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратился 74-летний местный житель, из дома которого украли имущество на общую сумму больше 20 тысяч рублей.Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изучила обстановку. Всё указывало на то, что злоумышленник проник в жилой дом через окно и провёл вечер в жилище. Затем он вынес личные вещи – видеокамеру, палатку, посуду, запчасти от автомобиля и другие предметы.Опытные сыщики в кратчайший срок установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался ранее судимый за кражи 40-летний иркутянин.