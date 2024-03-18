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В Иркутской области подросток потерял родителей на пожаре

В Иркутской области подросток потерял родителей на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дом загорелся, когда семья уже спала

В селе Карымск Куйтунского района Иркутской области на пожаре погибли супруги, их 16-летний сын успел спастись.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 17 марта в 23:24. Когда пожарные прибыли, одноэтажный брусовый дом был объят пламенем, также горели хозяйственные постройки. Огонь также распространился на соседний жилой дом.

Спасшийся подросток сообщил, что дома остались его родители.

В ходе тушения 56-летний мужчина и 42-летняя женщина были найдены мёртвыми.

«В ходе предварительной проверки установлено, что в доме проживала семья из трёх человек. Вечером легли спать. Мальчик, «зависавший» в смартфоне, услышал треск, затем в доме погас свет. Он попытался выйти на веранду, но увидел, что она горит изнутри. Вернулся в дом, криком разбудил родителей. Сам разбил окно и через него эвакуировался на улицу. Позвонил в пожарную охрану и сообщил о случившемся. Он ждал, что родители выберутся из горящего дома, но они так и не вышли», - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Открытое горение было ликвидировано в половине третьего ночи. Общая площадь пожара составила 117 квадратных метров. На одном из участков огнём уничтожены жилой дом и хозпостройки, на втором жилой дом повреждён на площади 24 квадратных метра.

Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной, по предварительным данным - короткое замыкание электропроводки. Проводится доследственная проверка.

пожар смерть

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