В Иркутской области подросток потерял родителей на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дом загорелся, когда семья уже спала



В селе Карымск Куйтунского района Иркутской области на пожаре погибли супруги, их 16-летний сын успел спастись.



Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 17 марта в 23:24. Когда пожарные прибыли, одноэтажный брусовый дом был объят пламенем, также горели хозяйственные постройки. Огонь также распространился на соседний жилой дом.



Спасшийся подросток сообщил, что дома остались его родители.



В ходе тушения 56-летний мужчина и 42-летняя женщина были найдены мёртвыми.



«В ходе предварительной проверки установлено, что в доме проживала семья из трёх человек. Вечером легли спать. Мальчик, «зависавший» в смартфоне, услышал треск, затем в доме погас свет. Он попытался выйти на веранду, но увидел, что она горит изнутри. Вернулся в дом, криком разбудил родителей. Сам разбил окно и через него эвакуировался на улицу. Позвонил в пожарную охрану и сообщил о случившемся. Он ждал, что родители выберутся из горящего дома, но они так и не вышли», - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.



Открытое горение было ликвидировано в половине третьего ночи. Общая площадь пожара составила 117 квадратных метров. На одном из участков огнём уничтожены жилой дом и хозпостройки, на втором жилой дом повреждён на площади 24 квадратных метра.



Условием развития пожара стало позднее его обнаружение, причиной, по предварительным данным - короткое замыкание электропроводки. Проводится доследственная проверка.



