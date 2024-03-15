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На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход

На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход
Происшествия,  Фото:БПСО
Всего спасатели доставили на берег восемь человек

На Байкале 14 марта под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области и Байкальском поисково-спасательном отряде.

Ночью 14 марта 41-летний ангарчанин, приехавший отдохнуть на Ольхон, отправился покататься по льду на Toyota Hilux Surf. Он проигнорировал запрещающие знаки и в темноте стал ездить вдоль берега.

Примерно в трёх километрах от деревни Сарма автомобиль предсказуемо оказался в промоине. В салоне, помимо водителя, находилось четверо пассажиров. Они смогли выбраться и вызвали спасателей.

Ранним утром спасатели доставили людей (все они жители Иркутской области) в посёлок Сахюрта в удовлетворительном состоянии.

Толщина льда там, где утонул внедорожник, - всего 5 сантиметров. Глубина – 2 метра.


Днём того же дня в Ольхонском районе вблизи мыса Шартлай в полынью провалился снегоболотоход с тремя мужчинами, жителями Иркутска. Они ехали от посёлка Хужир в сторону Северобайкальска.

Мужчины также выбрались на лёд самостоятельно и по спутниковому телефону сообщили об инциденте. На помощь к ним отправились спасатели из Усть-Баргузина.

Пострадавших обнаружили в 70 км севернее острова Ольхон, в 7 км от берега. Их доставили в деревню Харанцы, где передали родственникам.



Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии спасатели эвакуировали застрявший на льду Байкала автомобиль, в котором ехали шесть человек.



Сейчас на Байкале идёт активное таяние льда. Туристов и рыбаков просят воздержать от выездов на лёд. 
провалы под лед

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