На Байкале под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход

На Байкале 14 марта под лёд провалились внедорожник и снегоболотоход. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области и Байкальском поисково-спасательном отряде.
Ночью 14 марта 41-летний ангарчанин, приехавший отдохнуть на Ольхон, отправился покататься по льду на Toyota Hilux Surf. Он проигнорировал запрещающие знаки и в темноте стал ездить вдоль берега.
Примерно в трёх километрах от деревни Сарма автомобиль предсказуемо оказался в промоине. В салоне, помимо водителя, находилось четверо пассажиров. Они смогли выбраться и вызвали спасателей.
Ранним утром спасатели доставили людей (все они жители Иркутской области) в посёлок Сахюрта в удовлетворительном состоянии.
Толщина льда там, где утонул внедорожник, - всего 5 сантиметров. Глубина – 2 метра.
Днём того же дня в Ольхонском районе вблизи мыса Шартлай в полынью провалился снегоболотоход с тремя мужчинами, жителями Иркутска. Они ехали от посёлка Хужир в сторону Северобайкальска.
Мужчины также выбрались на лёд самостоятельно и по спутниковому телефону сообщили об инциденте. На помощь к ним отправились спасатели из Усть-Баргузина.
Пострадавших обнаружили в 70 км севернее острова Ольхон, в 7 км от берега. Их доставили в деревню Харанцы, где передали родственникам.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии спасатели эвакуировали застрявший на льду Байкала автомобиль, в котором ехали шесть человек.
Сейчас на Байкале идёт активное таяние льда. Туристов и рыбаков просят воздержать от выездов на лёд.