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В Улан-Удэ тушили пожар на придомовом участке

В Улан-Удэ тушили пожар на придомовом участке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Возгорание произошло в частном секторе

В Улан-Удэ тушили пожар на территории частного домовладения по улице Брянская. Сообщение поступило на центральный пункт пожарной связи днём 12 марта.

 
На момент прибытия пожарных огнём были охвачены хозяйственные строения, пламя перекинулось на кровлю гаража.

- В результате пожара надворные постройки уничтожены полностью на площади 24 квадратных метра. Огнём повреждена кровля гаража на площади 4 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

пожар

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