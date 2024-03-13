В Улан-Удэ двое покупателей ушли из магазина в неоплаченных куртках

Свою старую одежду воры бросили в примерочной



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району раскрыли кражу из магазина одежды в торгово-развлекательном центре. Преступления произошли в конце декабря прошлого года. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Ворами оказались двое улан-удэнцев 23 и 32 лет. Оба ранее были неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Несколько лет они назад освободились из исправительных колоний.



Выяснилось, что они прошли в торговый зал, надели на себя понравившиеся зимние куртки и, оставив на вешалках свои, покинули помещение. Один из них также прихватил с собою шапку. Продавец в этот момент был занят и не видел происходящего.



Полицейские изъяли украденные куртки. Возбуждены уголовные дела о краже.



Задержанные постоянного источника дохода не имеют, занимаются случайными заработками.

