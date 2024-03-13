Суд поставил точку в деле о массовом отравлении шаурмой в Бурятии

Предпринимательница отделалась штрафом
Как сообщал «Байкал-Daily», массовое отравление шаурмой произошло в ноябре 2023 года в селе Петропаловка Джидинского района Бурятии. Покупавшие еду в точке фастфуда люди обращались к врачам в течение четырёх дней. У них были слабость, боли в животе и другие признаки кишечной инфекции. Большинство были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез»
В те дни сообщалось о 24 пострадавших (в том числе 12-ти несовершеннолетних); к моменту же, когда дело дошло суда, их стало уже 27 человек.
Управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование, выявив антисанитарию в киоске. Выяснилось, что киоск для организации пункта быстрого питания арендовала местная жительница. При этом деятельность по торговле фастфудом велась нелегально – бизнесвумен не зарегистрировала его в положенной системе ФГИС «Цербер».
Недавно Джидинский районный суд признал предпринимательницу виновной по статье «Производство в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
«Не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Киоск не был оборудован системой водоснабжения, вентиляции, в нём отсутствовали условия для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря, производство продукции осуществлялось без маркировки и соответствующих товаросопроводительных документов. В связи с этим в пищевую продукцию были занесены бактерии сальмонеллы. В результате действий К. причинён реальный вред здоровью 27 потребителям, из них 14 детей», - сообщили в пресс-службе районного суда.
В судебном заседании подсудимая и её защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Кроме того, женщина выплатила потерпевшим по пять тысяч рублей, и они не имеют к ней претензий. Однако суд не нашёл для этого оснований о прекращении дела.
«К. впервые совершила преступление небольшой тяжести, не судима, характеризуется положительно, активно способствовала расследованию преступления, признала вину и раскаялась в содеянном, добровольно возместила потерпевшим моральный вред. Вместе с тем, объектом уголовно-правовой охраны выступает не только жизнь и здоровье отдельного потребителя некачественного товара, но и здоровье населения в целом, а также сфера производства, торговли, работ и оказания услуг, обеспечивающих права потребителей», - пояснили в суде.
Женщине вынесли обвинительный приговор и назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 3 месяца по 5 тысяч рублей ежемесячно.
Суд поставил точку в деле о массовом отравлении шаурмой в Бурятии
Происшествия, Фото:
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