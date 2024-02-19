Уголовное дело о массовом отравлении шаурмой в Бурятии ушло в суд

Женщине грозит лишение свободы
Жительница Джидинского района Бурятии признан виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года обвиняемая, арендовав в селе Петропавловке киоск, стала в нём готовить и продавать еду - в основном, блюда быстрого питания.
- При этом она не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов: киоск даже не был оборудован системой водоснабжения, в нем отсутствовали условия для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря. В связи с этим в пищевую продукцию были занесены бактерии сальмонеллы, в результате чего 27 граждан, в том числе 14 детей, употребивших блюда, купленные в киоске с 21 по 24 ноября, заболели сальмонеллезом, а также острым гастроэнтеритом неясной этиологии, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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