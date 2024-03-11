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В Иркутской области водителя, сбившего насмерть ребёнка на ватрушке, взяли под стражу

В Иркутской области водителя, сбившего насмерть ребёнка на ватрушке, взяли под стражу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель в момент наезда был пьян

Водителю, который насмерть сбил шестилетнего мальчика на ватрушке в посёлке Залари Иркутской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Водитель, совершивший ДТП в Заларях, в результате которого погиб несовершеннолетний мальчик, задержан. 32-летний мужчина помещён в изолятор временного содержания», - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл 10 марта. По данным следствия, шестилетний мальчик скатывался на ватрушке тюбинге со снежного склона около дороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил ребёнка. Мужчина сам привёз его в районную больницу, где от полученных травм мальчик умер.

Водителя освидетельствовали на состояние опьянения. Выяснилось, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения».
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