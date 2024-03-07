Собака выскочила на улицу через дыру в заборе
В Гусиноозёрске алабай напал на ребёнка, покусав его. Инцидент произошёл на прошлой неделе, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
По словам свидетелей, собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на ребёнка, игравшего на детской площадке.
На место выехали инспектор управления ветеринарии и сотрудник муниципального контроля администрации Селенгинского района. Они проверили условия содержания напавшей на ребёнка собаки.
Во время проверки собака находилась в вольере. Хозяйка подтвердила, что в заборе была дыра, через которую животное и выбежало за пределы ограды. На сегодняшний день забор восстановлен, а владелица заверила, что питомца на самовыгул не отпускает.
Также в Гусиноозёрске провели мониторинг численности безнадзорных собак. Всего выявлено 33 собаки, которые представляют угрозу для местных жителей. В связи с этим главе района объявили предостережение о недопустимости нарушений в области обращений с безнадзорными животными.
- С начала года в Селенгинском районе за допущение самовыгула было составлено 47 протоколов, за отсутствие регистрации составлено 40 протоколов, за нападение собак составлено два протокола. С начала года в районе отловлена 51 собака. Собаки, находящиеся в собственности граждан обязательно должны быть зарегистрированы в государственном ветеринарном учреждении, а при содержании собак в частном домах, животные должны содержаться на привязи или в вольере, - прокомментировала главный специалист по контролю в сфере по благоустройству администрации района Мария Корочкина.
В Бурятии на ребёнка напал алабай
Происшествия, Фото:
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