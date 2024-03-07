Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку

Туда начали выбрасывать всяческий хлам



Недавно в Тарбагатае прорезали ледовую траншею на реке Куйтунка – длиной в два с половиной и глубиной в 1 метр 30 сантиметров. Сделали это, чтобы предотвратить подтопление. В селе каждый день мониторят проход воды по канаве.



Однако недавно траншею умудрились захламить. Неизвестные накидали туда доски и другой хлам, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7». Это привело к затору. Подозрение пало на юных местных жителей.



Власти обратились к сельчанам с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми.



- Из-за подобных действий вода пойдёт выше канавы и подтопит близлежащие усадьбы. К тому же игры на весеннем льду – очень опасное развлечение, – подчеркнули в райадминистрации и призвали тарбагатайцев беречь чужой труд.