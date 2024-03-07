Туда начали выбрасывать всяческий хлам
Недавно в Тарбагатае прорезали ледовую траншею на реке Куйтунка – длиной в два с половиной и глубиной в 1 метр 30 сантиметров. Сделали это, чтобы предотвратить подтопление. В селе каждый день мониторят проход воды по канаве.
Однако недавно траншею умудрились захламить. Неизвестные накидали туда доски и другой хлам, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7». Это привело к затору. Подозрение пало на юных местных жителей.
Власти обратились к сельчанам с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми.
- Из-за подобных действий вода пойдёт выше канавы и подтопит близлежащие усадьбы. К тому же игры на весеннем льду – очень опасное развлечение, – подчеркнули в райадминистрации и призвали тарбагатайцев беречь чужой труд.
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Происшествия, Фото:
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