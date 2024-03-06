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Двух браконьера оштрафовали за охоту на тарбаганов в Бурятии

Двух браконьера оштрафовали за охоту на тарбаганов в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они незаконно охотились в заказнике

Двух жителей Бурятии суд признал виновными в незаконной охоте на тарбаганов.

Поохотиться они решил 23 января в государственном заказнике «Алтачейский» в Мухоршибирском районе.

- Граждане установили железную петлю со штырями и металлическими предметами плоской формы. После каждый из них установил петлю на норы сурков (тарбаганов). Но им помешали государственные инспектора ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник». Благодаря ответственным государственным инспекторам тарбаганы могут существовать на территории заповедника, - рассказали в пресс-службе районного суда.

За незаконную охоту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Мужчины отделались судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей каждому.
браконьерство незаконная охота

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