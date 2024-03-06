Они незаконно охотились в заказнике
Двух жителей Бурятии суд признал виновными в незаконной охоте на тарбаганов.
Поохотиться они решил 23 января в государственном заказнике «Алтачейский» в Мухоршибирском районе.
- Граждане установили железную петлю со штырями и металлическими предметами плоской формы. После каждый из них установил петлю на норы сурков (тарбаганов). Но им помешали государственные инспектора ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник». Благодаря ответственным государственным инспекторам тарбаганы могут существовать на территории заповедника, - рассказали в пресс-службе районного суда.
За незаконную охоту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Мужчины отделались судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей каждому.
Двух браконьера оштрафовали за охоту на тарбаганов в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они незаконно охотились в заказнике
Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя
Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка
Пострадавшая получила множественные ожоги, в том числе головы
Неравнодушные горожане считают, что животные могут погибнуть
Спустя столько лет подозреваемый не ожидал визита полицейских
За год их число снизилось почти 17%, а пострадавших – на четверть
Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии
Водитель наехал на пожилую женщину во время разворота
Сгорели гараж и курятник
На две тысячи рублей
Водительских прав молодой человек не имеет
Мужчина скончался до приезда скорой
Площадь пожара – около 500 квадратных метров
Мужчина проведёт за решёткой два года