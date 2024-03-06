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В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента

В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка

В Джидинском районе Бурятии перед судом предстал хирург, против которого возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности – по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ. Ранее его признали виновным и вынесли приговор – два года ограничения свободы и лишение права заниматься врачебной деятельностью на такое же время.

Как выяснилось, врач нарушил требования нормативных актов и ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности. Выразилось это в ненадлежащем оказании медицинской помощи. Хирург не собрал анамнез и не провёл объективное полное обследование, чтобы поставить маленькому пациенту верный диагноз – «острый аппендицит».

В результате у ребёнка начался осложнённый перитонит с развитием системной воспалительной реакции, свёртыванием крови и недостаточностью. Он умер. При своевременной и правильной помощи это можно было бы предотвратить.

Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда, размер которой не уточняется. Это решение пока не вступило в законную силу.
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