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Появилось видео ДТП со снесённым светофором в Улан-Удэ

Появилось видео ДТП со снесённым светофором в Улан-Удэ
Происшествия, 
Авария произошла на улице Ботаническая

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 5 марта на улице Ботаническая в Улан-Удэ столкнулись Honda и Toyota, после чего водитель первого автомобиля снёс светофор.

Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель Honda на большой скорости задел по касательной автомобиль Toyota. После чего, не справившись с управлением, влетел в светофор.



Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, обошлось без пострадавших.

 


ДТП светофоры

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