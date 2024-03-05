Появилось видео ДТП со снесённым светофором в Улан-Удэ

Авария произошла на улице Ботаническая
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 5 марта на улице Ботаническая в Улан-Удэ столкнулись Honda и Toyota, после чего водитель первого автомобиля снёс светофор
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Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель Honda на большой скорости задел по касательной автомобиль Toyota. После чего, не справившись с управлением, влетел в светофор.
Как уточнили в УГИБДД по Бурятии, обошлось без пострадавших.
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