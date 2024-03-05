Автоавария произошла на улице Ботаническая
На улице Ботаническая в Улан-Удэ столкнулись два автомобиля, после чего один из них снёс светофор. ДТП произошло сегодня днём, 5 марта.
- По предварительным данным, произошло столкновение автомашин «Хонда» и «Тойота». После чего автомобиль Хонда» совершил наезд на светофорный столб, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Улан-Удэ на проспекте Строителей автомобиль врезался в металлическую опору светофора. Этот светофор сбили уже в третий раз.
В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс светофор
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пса убили из-за того, что он задавил кур и кролика
У Зои были сломаны лапы
Волонтёры продолжают искать ещё двух жителей республики
Возбуждено уголовное дело
Столкнулись две «Тойоты»
Троица незаконно спилила 18 сосен
Ему дали сто часов обязательных работ
Автобус столкнулся с легковушкой
Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Там залило территорию у местного ДК
Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
Погибшей было 24 года
Молодой человек находился под действием психоактивных веществ
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора