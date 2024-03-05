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В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс светофор

В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс светофор
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла на улице Ботаническая

На улице Ботаническая в Улан-Удэ столкнулись два автомобиля, после чего один из них снёс светофор. ДТП произошло сегодня днём, 5 марта.

- По предварительным данным, произошло столкновение автомашин «Хонда» и «Тойота». После чего автомобиль Хонда» совершил наезд на светофорный столб, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Пострадавших в результате аварии нет.



Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Улан-Удэ на проспекте Строителей автомобиль врезался в металлическую опору светофора. Этот светофор сбили уже в третий раз.

ДТП светофоры

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