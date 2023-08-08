В Улан-Удэ уже в третий раз сбили один и тот же светофор













– Самое большое количество сигналов мы получаем по сбитым светофорным стойкам. Устранить неполадки нужно оперативно, чтобы обезопасить дорожное движение. Электрикам остаётся меньше времени на основную работу – строительство новых сетей наружного освещения. Поэтому, обращаюсь ко всем автомобилистам - соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения! – призвал горожан директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



– Самое большое количество сигналов мы получаем по сбитым светофорным стойкам. Устранить неполадки нужно оперативно, чтобы обезопасить дорожное движение. Электрикам остаётся меньше времени на основную работу – строительство новых сетей наружного освещения. Поэтому, обращаюсь ко всем автомобилистам - соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения! – призвал горожан директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

7 августа на проспекте Строителей в Улан-Удэ автомобиль врезался в металлическую опору светофора, сильно повредив её. Эту опору сбивают уже в третий раз, сообщили в МБУ «Горсвет».Выездная бригада предприятия в тот же день выехала на место и оперативно заменила повреждённую стойку.