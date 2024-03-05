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В Улан-Удэ спасли собаку, которую сбросили с третьего этажа

В Улан-Удэ спасли собаку, которую сбросили с третьего этажа
Происшествия,  Фото:vk.com/harmonywithanimals
У Зои были сломаны лапы

В Улан-Удэ спасли собачку, которую выкинули из окна квартиры на третьем этаже. Историю счастливого выздоровления животного рассказали в группе «Они лучше, чем мы» в социальной сети «Вконтакте», которая насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая история произошла осенью 2023 года в доме в переулке Невского. Несчастную собачку первыми нашли дети, которые сообщили о ней зоозащитникам из волонтёрского движения «Право на жизнь 03». Те передали животное в клинику и нарекли собачку Зоей. Позже волонтёры узнали, что владельцы собаки – алкоголики.

Ветеринары обнаружили у Зои множество переломов лап, сотрясения и гематомы. Ей пришлось пережить три сложные операции. Но спустя три месяца восстановления в стационаре Зоя смогла встать на свои лапки.

- Собачка оказалась очень робкой и боязливой. Она до сих пор опасается мужчин, но очень ласкова с теми, кого знает. Сейчас Зоя здорова и готова отправиться в новую семью, где её никто не обидит, - говорится в видеопубликации о собачке из Бурятии.

За сутки публикацию просмотрело 26 тысяч пользователей, она набрала более двухсот комментариев. Подписчики желают собаке здоровья и возмущаются поступком её прежних хозяев.

собаки жестокое обращение с животными

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