У Зои были сломаны лапы
В Улан-Удэ спасли собачку, которую выкинули из окна квартиры на третьем этаже. Историю счастливого выздоровления животного рассказали в группе «Они лучше, чем мы» в социальной сети «Вконтакте», которая насчитывает более 30 тысяч подписчиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая история произошла осенью 2023 года в доме в переулке Невского. Несчастную собачку первыми нашли дети, которые сообщили о ней зоозащитникам из волонтёрского движения «Право на жизнь 03». Те передали животное в клинику и нарекли собачку Зоей. Позже волонтёры узнали, что владельцы собаки – алкоголики.
Ветеринары обнаружили у Зои множество переломов лап, сотрясения и гематомы. Ей пришлось пережить три сложные операции. Но спустя три месяца восстановления в стационаре Зоя смогла встать на свои лапки.
- Собачка оказалась очень робкой и боязливой. Она до сих пор опасается мужчин, но очень ласкова с теми, кого знает. Сейчас Зоя здорова и готова отправиться в новую семью, где её никто не обидит, - говорится в видеопубликации о собачке из Бурятии.
За сутки публикацию просмотрело 26 тысяч пользователей, она набрала более двухсот комментариев. Подписчики желают собаке здоровья и возмущаются поступком её прежних хозяев.
В Улан-Удэ спасли собаку, которую сбросили с третьего этажа
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У Зои были сломаны лапы
Волонтёры продолжают искать ещё двух жителей республики
Возбуждено уголовное дело
Столкнулись две «Тойоты»
Ему дали сто часов обязательных работ
Автобус столкнулся с легковушкой
Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Там залило территорию у местного ДК
Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
Погибшей было 24 года
Молодой человек находился под действием психоактивных веществ
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора
Водитель проявил агрессию в адрес сотрудников ГИБДД
Работник фермы стал виновником гибели коллеги