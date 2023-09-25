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В Улан-Удэ живодёры выкинули собаку из окна

В Улан-Удэ живодёры выкинули собаку из окна
Происшествия,  Фото:vk.com/animalcare03
Собака получила открытые переломы

Неизвестные живодёры выкинули собаку из окна квартиры дома в переулке Невского в Улан-Удэ. О происшествии дети, нашедшие несчастное животное, сообщили зоозащитникам из волонтёрского движения «Право на жизнь 03».

«Почему-почему-почему какие-то неадекватные люди имеют права, имеют защиту, имеют голос тогда, когда сами убивают и калечат живых?! Сначала кошка, потом собака, а потом у таких развязываются руки и страдают уже люди. Избиения, холодное оружие, огнестрельное, убийство. Сколько стараешься, но такие людишки не несут равноценного наказания!» – возмущаются зооволонтёры.

Собаку назвали Зоей. По характеру травм установлена, что она летела с высоты третьего или четвёртого этажа.

У Зои – открытые переломы задних лап. В ветеринарной клинике ей также сделают УЗИ и проверят состояние внутренних органов.


Местные жители подсказали волонтёрам, кто из жильцов мог столь жестоко обойтись с собачкой. В дальнейшем волонтёры планируют обратиться в полицию.

Зоозащитники объявили сбор средств на лечение Зои. Реквизиты указаны в в группе «Право на жизнь03» в соцсети «Вконтакте».


 

Отметим, действия людей, выкинувших собаку с высоты, подпадают под статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году было возбуждено 14 таких дел. А за восемь месяцев 2023-го – три. Первое – на мужчину, который по просьбе соседки утопил трёх щенят. Второе – по факту убийства коз: их тела с различными травмами нашёл фермер неподалёку от пастбища в Еравнинском районе. Третье – на жителя Заиграевского района, который убил соседскую собаку, повесив её на металлической проволоке
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