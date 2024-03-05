Четверых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми

Волонтёры продолжают искать ещё двух жителей республики
Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в феврале. Всего за последний зимний месяц они получили 62 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было на 10 меньше – 52.
Большинство исчезнувших – 53 – в итоге обнаружили живыми. Четверо погибли. Двоих всё ещё ищут. Три заявки пока не подтверждены.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
Возбуждено уголовное дело
Столкнулись две «Тойоты»
Троица незаконно спилила 18 сосен
Ему дали сто часов обязательных работ
Автобус столкнулся с легковушкой
Из-за неё четыре многоквартирных дома и более 300 частных остались без воды
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Там залило территорию у местного ДК
Он хотел продать найденный на месторождении нефрит
Погибшей было 24 года
Молодой человек находился под действием психоактивных веществ
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора
Работник фермы стал виновником гибели коллеги
На пятом этаже стоял густой чёрный дым
Он умер уже в больнице