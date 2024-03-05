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Четверых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми

Четверых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёры продолжают искать ещё двух жителей республики

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в феврале. Всего за последний зимний месяц они получили 62 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было на 10 меньше – 52.


Большинство исчезнувших – 53 – в итоге обнаружили живыми. Четверо погибли. Двоих всё ещё ищут. Три заявки пока не подтверждены.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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