Четверых пропавших в Бурятии обнаружили мёртвыми





Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в феврале. Всего за последний зимний месяц они получили 62 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было на 10 меньше – 52.Большинство исчезнувших – 53 – в итоге обнаружили живыми. Четверо погибли. Двоих всё ещё ищут. Три заявки пока не подтверждены.- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».