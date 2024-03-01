Нарушителей задержали на улице Яблочная и в 148 квартале
В Улан-Удэ бдительные жители помогают сотрудникам Госавтоинспекции в выявлении пьяных водителей. С начала года задержали уже 25 нетрезвых нарушителей, об опасном поведении которых очевидцы сообщили в полицию.
На этой неделе поймали двух пьяных водителей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вечером 28 февраля в дежурную часть Госавтоинспекции позвонил очевидец и сообщил, что по улице Яблочная едет автомобиль «Хонда» с подозрительным водителем. Находящийся неподалёку экипаж ДПС незамедлительно выехал на место. Иномарку полицейские заметили, когда она подъезжала к автозаправочной станции.
За рулём находился 31-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 1,27 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток.
В этот же день ещё одно сообщение о нетрезвом нарушителе поступило в телеграм-бот ГИБДД. По словам очевидцев, «Ниссан» под управлением опасного водителя они заметили во дворе многоквартирного дома в 148 микрорайоне.
Сотрудники ДПС выехали на место и задержали автомобилиста. Освидетельствование 33-летнего водителя показало 1,50 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом виде (или без водительских прав) можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
Двух пьяных водителей помогли задержать бдительные улан-удэнцы
Происшествия, Фото:
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