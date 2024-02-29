В Бурятии бухгалтер администрации села начисляла себе завышенную зарплату

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Из бюджетных денег она даже оплачивала свои счета за домашний интернет



Бывшего бухгалтера администрации одного из сёл Баунтовского района осудили за перечисление самой себе завышенной зарплаты. Она нанесла ущерб местному бюджету на общую сумму более 230 тысяч рублей.



Установлено, что 46-летняя женщина трудилась в должности бухгалтера 2020-2021 годах; на неё были оформлены электронно-цифровые подписи, чем она воспользовалась. В реестрах на перечисление оплаты труда бухгалтер указывала необоснованно завышенную сумму своей зарплаты.



Кроме того, женщина оказала сама себе материальную помощь, незаконно перечислив 6 311 рублей. Также она оплачивала из бюджета поселения личные счета за услуги мобильной связи и домашнего интернета – на сумму 27 800 рублей.



Но и на этом она не остановилась. Уже после увольнения из администрации обманом неправомерно получила компенсацию за переезд из местности, приравнённой к районам Крайнего Севера, в размере 120 тысяч рублей.



Фигурантка дела признана виновной в совершении четырёх эпизодов по статье «Мошенничество».



В суде женщина по каждому преступлению признала вину в полном объёме и заявила, что раскаивается.



- В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние, совершение преступлений впервые, отсутствие судимости, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, положительные характеристики, позицию представителя потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, и возмещение ущерба, причинённого преступлениями. Отягчающих обстоятельств судом не установлено, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Экс-бухгалтера приговорили к судебному штрафу в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, её лишили права занимать определённые должности в органах местного самоуправления на три года.



Также суд арестовал её недвижимость до тех пор, пока она не выплатит штраф.



С подсудимой взысканы процессуальные издержки в размере 16 291 рублей за оплату услуг адвоката, в доход федерального бюджета.



Приговор суда не вступил в законную силу.

