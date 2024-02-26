26 февраля

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В Иркутске задержали серийных воров майнингового оборудования

В Иркутске задержали серийных воров майнингового оборудования
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Для задержания подозреваемых пришлось устроить погоню

25 декабря 2023 года в полицию обратился владелец шиномонтажной мастерской, который пояснил, что из помещения где он работает, неизвестные украли оборудование для добычи криптовалюты.

На следующий день с аналогичным заявлением обратился житель села Мамоны Иркутского района. Он рассказал, что неизвестные взломали замок металлического контейнера и стащили принадлежащее ему майнинговое оборудование в количестве трёх единиц.

В январе 2024 года произошли две аналогичные кражи в Иркутске и посёлке Марково Иркутского района.

- Проанализировав преступления, полицейские пришли к выводу, что скорей всего их совершают одни и те же люди. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили личности подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 37-летний жители областного центра, ранее судимые за преступления имущественного характера. На задержание подозреваемых были ориентированы оперативники, а также сотрудники экипажей ДПС ГИБДД, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Когда предполагаемые преступники перемещались по городу на автомобиле Honda Civic сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» предприняли попытки остановить транспортное средство, но водитель их проигнорировал и увеличил скорость, после чего началась погоня.


Задержать их удалось на Байкальском кольце в Иркутске, когда водитель автомобиля не справился с управлением и транспорт занесло. Воспользовавшись моментом инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Егоров выбежал из патрульного автомобиля и на ходу запрыгнул в салон преследуемой легковушки, заглушил двигатель и вытащил ключи из замка зажигания. Подоспевшие на помощь коллеги, задержали подозреваемых. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили четыре единицы похищенного оборудования для майнинга криптовалюты.

Задержанные молодые люди пояснили, что совершили преступления ради денег. В настоящее время полицейскими установлена причастность молодых людей к четырём эпизодам похищения майнингового оборудования, которые они совершали на территории города Иркутска и района. Ущерб от содеянного составил более миллиона рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
Иркутск кража

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