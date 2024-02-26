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Улан-удэнца, убившего родную сестру, приговорили к девяти годам колонии

Улан-удэнца, убившего родную сестру, приговорили к девяти годам колонии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Расправа произошла в доме у матери

44-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве родной сестры.

В суде установлено, что мужчина приехал в гости к матери, которая проживала с дочерью. Во время совместного употребления спиртного между осуждённым и его сестрой возникла ссора, в результате которой он взял нож в руки и повалив потерпевшую на пол, нанёс ей три удара клинком ножа.

От полученных ранений последняя скончалась на месте происшествия.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд взыскал в пользу сына погибшей материальный и моральный вред на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
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