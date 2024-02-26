Улан-удэнца, убившего родную сестру, приговорили к девяти годам колонии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Расправа произошла в доме у матери



44-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве родной сестры.



В суде установлено, что мужчина приехал в гости к матери, которая проживала с дочерью. Во время совместного употребления спиртного между осуждённым и его сестрой возникла ссора, в результате которой он взял нож в руки и повалив потерпевшую на пол, нанёс ей три удара клинком ножа.



От полученных ранений последняя скончалась на месте происшествия.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд взыскал в пользу сына погибшей материальный и моральный вред на общую сумму около 900 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

