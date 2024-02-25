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«Сильно грохнуло»: Взрыв в пригородном районе Бурятии приняли за землетрясение

«Сильно грохнуло»: Взрыв в пригородном районе Бурятии приняли за землетрясение
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Волна от него докатилась до Улан-Удэ

На днях жителей столицы Бурятии и пригородного Иволгинского района предупредили о взрывных работах около посёлка Тапхар. В группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что они пройдут в четверг, 22 февраля, и призвали не приближаться к опасной зоне.

Взрыв прогремел ближе к вечеру. Многие приняли его за землетрясение и перепугались не на шутку, ведь волна от него «дошла» аж до Улан-Удэ. «Дети испугались», «В Таёжном (микрорайон Таёжный – прим.) сильно грохнуло перед этим», «Дом сильно тряхнуло», «Очень хорошо почувствовали», «Очень сильно трясло на Шишковке», «Похоже на грохот», «Быстро и сильно тряхнуло», – писали люди в соцсетях.

Но поскольку никаких сейсмособытий в республике в тот день не фиксировалось, наши земляки дружно пришли к выводу, что это всё же были те самые работы на карьере около населённого пункта. В Интернете появились и кадры с места – «плановый» взрыв и в самом деле оказался довольно мощным.

Такая же история произошла в январе. Тогда некоторые сельчане, несмотря на предупреждение о работах, ударились в панику.
 
- Окна чуть не повылетали. У людей печка обвалилась, посуда со шкафов попадала, дети маленькие проснулись и испугались, холодильники тряхануло – теперь не работают. Очень страшно, – заявили они. – О людях совершенно не думают. А если дома сложатся, как карточные домики?

Ранее взрыв на карьере «устроили» в конце октября. Звук донёсся даже до Октябрьского района Улан-Удэ. «На ПОШ было слышно. Жутковато», – делились своими впечатлениями взволнованные горожане.
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