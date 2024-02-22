Жителей республики призвали держаться подальше от этого места
В группе «Иволга-инфо.24/7» предупредили, что в четверг, 22 февраля, в 1800 метрах к северо-западу от посёлка Тапхар пройдут взрывные работы. Они продлятся с 12:00 до 16:00.
В это время нахождение в опасной зоне запрещено. В январе на карьере около Тапхара тоже прогремел взрыв. О работах местных жителей предупредили заранее. Но, несмотря на это, некоторые сельчане перепугались не на шутку.
- Окна чуть не повылетали. У людей печка обвалилась, посуда со шкафов попадала, дети маленькие проснулись и испугались, холодильники тряхануло – теперь не работают. Очень страшно, – заявили они в соцсетях. – О людях совершенно не думают. А если дома сложатся, как карточные домики?
Такой же плановый взрыв в посёлке «устроили» в конце октября. Звук донёсся даже до Октябрьского района Улан-Удэ. «На ПОШ было слышно. Жутковато», – делились тогда своими впечатлениями жители бурятской столицы.
В пригородном районе Бурятии прогремит взрыв
Общество, Фото:
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