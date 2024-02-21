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Улан-удэнец, убивший мужчину металлическим прутом, получил 9 лет колонии

Улан-удэнец, убивший мужчину металлическим прутом, получил 9 лет колонии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Расправа произошла на фоне распития алкоголя

35-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве мужчины.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября 2023 года вечером мужчина приехал на территорию производственной базы в микрорайоне «Силикатный», сюда его пригласил знакомый сторож, с которым стал распивать спиртные напитки.

Также к их компании присоединился ещё один работник базы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения приехавший повздорил, после чего металлическим прутом с силой нанёс ему удары по голове и телу. От полученных повреждений 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Гость с орудием преступления скрылся с территории базы, по пути выбросил металлический прут. Однако позже вернулся обратно и его задержали.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
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