Расправа произошла на фоне распития алкоголя
35-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 октября 2023 года вечером мужчина приехал на территорию производственной базы в микрорайоне «Силикатный», сюда его пригласил знакомый сторож, с которым стал распивать спиртные напитки.
Также к их компании присоединился ещё один работник базы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения приехавший повздорил, после чего металлическим прутом с силой нанёс ему удары по голове и телу. От полученных повреждений 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Гость с орудием преступления скрылся с территории базы, по пути выбросил металлический прут. Однако позже вернулся обратно и его задержали.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец, убивший мужчину металлическим прутом, получил 9 лет колонии
Происшествия, Фото:
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