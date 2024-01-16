16 января

15 января

Популярное

В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом

В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Убийство произошло на территории производственной базы

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, убившего работника базы металлическим прутом.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло вечером 16 октября 2023 года на территории производственной базы в микрорайоне Силикатный. Местный сторож позвал к себе приятеля, чтобы распить с ним алкоголь. Вскоре к ним присоединился ещё один работник базы. С ним опьяневший гость вскоре поссорился и в итоге убил его, сильно избив металлическим прутом по голове.

52-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Убийца же сперва убежал с территории базы. По пути он выбросил тот самый металлический прут.

Однако позже вернулся обратно и продолжил распитие алкоголя как ни в чём не было. Здесь его и задержали подоспевшие полицейские. От них мужчина также попытался убежать, но его догнали и заковали в наручники.

- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
Происшествия, 16.01.2024
У женщины из-за тромба остановилось сердце
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия, 16.01.2024
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
Происшествия, 16.01.2024
Вертолёт, прилетевший в Закамну за человеком с инфарктом, мог разбиться
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 16.01.2024
Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
В Братске сгорел новенький троллейбус
В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия, 16.01.2024
Пассажиров в момент пожара не было
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
Происшествия, 16.01.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Происшествия, 16.01.2024
Прокуратура раскрыла статистику преступлений по итогам 2023 года
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
Происшествия, 16.01.2024
Там вспыхнули надворные постройки
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Происшествия, 16.01.2024
В применении насилия подозревается мать семерых детей
Улан-удэнец украл 18 пачек сыра и продал
Улан-удэнец украл 18 пачек сыра и продал
Происшествия, 16.01.2024
Мужчина ранее неоднократно судим 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^