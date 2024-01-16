Убийство произошло на территории производственной базы
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, убившего работника базы металлическим прутом.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло вечером 16 октября 2023 года на территории производственной базы в микрорайоне Силикатный. Местный сторож позвал к себе приятеля, чтобы распить с ним алкоголь. Вскоре к ним присоединился ещё один работник базы. С ним опьяневший гость вскоре поссорился и в итоге убил его, сильно избив металлическим прутом по голове.
52-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
Убийца же сперва убежал с территории базы. По пути он выбросил тот самый металлический прут.
Однако позже вернулся обратно и продолжил распитие алкоголя как ни в чём не было. Здесь его и задержали подоспевшие полицейские. От них мужчина также попытался убежать, но его догнали и заковали в наручники.
- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии.
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, Фото:
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