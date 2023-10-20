В Улан-Удэ убийца пытался сбежать от полицейских

В Улан-Удэ стали известны подробности убийства работника производственной базы. Подозреваемый пытался совершить побег с места преступления, сообщили сегодня в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло вечером 16 октября на территории производственной базы в микрорайоне Силикатный. Следствие установило, что 34-летний мужчина приехал туда, чтобы пообщаться со знакомым сторожем. Приятели стали распивать спиртное, а вскоре к ним присоединился ещё один работник базы. С ним пьяный гость вскоре поссорился и в итоге убил его, сильно избив металлическим прутом по голове.
- 34-летний злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако позже вернулся и продолжил распитие алкоголя до тех пор, пока не был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2, пресекшими его попытки к бегству. Оперативники задержали его при попытке побега с места убийства, - сообщили в МВД по Бурятии.
На задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления.