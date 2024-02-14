14 февраля

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В Бурятии сгорели два гаража с автомобилями

В Бурятии сгорели два гаража с автомобилями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожары произошли в Иволгинском и Кабанском районах

Два гаража с автомобилями внутри сгорели в Бурятии. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Первый пожар произошёл утром 13 января в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли, гараж, стоящий на территории частного дома, был полностью охвачен огнём. Огонь успел перекинуться на кровлю дома. Выяснилось, что внутри гаража находится автомобиль ВАЗ 2115.

На тушение потребовалось более трёх часов. В результате пожара гараж и автомобиль сгорели. Также на площади 24 кв. м. частично повреждены стена и кровля дома.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Также пожар произошёл в пригородном селе Поселье утром 14 февраля.

Здесь обуглился потолок на площади 2 кв.м., оказались закопчены стены, полностью выгорела кабина автомобиля Nissan Atlas.

Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен отопительный котёл.
пожар

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